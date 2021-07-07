Российский дипломат о задержании эстонского консула: хуже уже не будет, Эстония максимально нарушила наши интересы(17)
Какие секретные материалы могли интересовать эстонского дипломата?
Любые секретные материалы, которые разведчик — а он, очевидно, проводил такую деятельность, — мог получить, находясь в стране пребывания. Кстати, ведь отношения с консульствами регулирует Венская конвенция консульских соглашений 1963 года, в которой совершенно четко написано, чем должны заниматься сотрудники консульств. Прежде всего — защита интересов своих граждан, выдача паспортов и виз, развитие дружественных отношений — и никак шпионаж не попадает под понятие дружественных отношений. Вы знаете, проведение операций по задержанию — это вещь весьма деликатная, она проводится только в случае, если есть неопровержимые доказательства вины этого сотрудника, так как их обязательно нужно будет их предъявить в суде. Соответственно, согласно венской конвенции, такой сотрудник будет объявлен персоной нон-грата. А в Петербурге можно много чего интересного с точки зрения разведки найти.
Что последует за задержанием консула Эстонии?
Я думаю, что ничего не должно последовать, что ущемляло бы интересы тех сотрудников российского дипломатического корпуса, которые проводят работу в соответствии с нормами международного права. Вы знаете, все эти задержания должны быть очень хорошо обоснованы и я абсолютно уверен, что в наших правоохранительных органах такие данные, свидетельствующие о противоправных действиях, есть.
Как эта ситуация отразится на отношениях между странами?
Я думаю, что хуже уже не будет, потому что Эстония приняла максимальные меры, которые нарушают наши интересы и наносят нам максимальный ущерб — по мере своих маленьких возможностей.
Комментарий дипломата был опубликован на Youtube-канале РБК.