Российский дипломат о задержании эстонского консула: хуже уже не будет, Эстония максимально нарушила наши интересы

Любые секретные материалы, которые разведчик — а он, очевидно, проводил такую деятельность, — мог получить, находясь в стране пребывания. Кстати, ведь отношения с консульствами регулирует Венская конвенция консульских соглашений 1963 года, в которой совершенно четко написано, чем должны заниматься сотрудники консульств. Прежде всего — защита интересов своих граждан, выдача паспортов и виз, развитие дружественных отношений — и никак шпионаж не попадает под понятие дружественных отношений. Вы знаете, проведение операций по задержанию — это вещь весьма деликатная, она проводится только в случае, если есть неопровержимые доказательства вины этого сотрудника, так как их обязательно нужно будет их предъявить в суде. Соответственно, согласно венской конвенции, такой сотрудник будет объявлен персоной нон-грата. А в Петербурге можно много чего интересного с точки зрения разведки найти.