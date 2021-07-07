Мгновенная карма: гнавший на невероятной скорости по шоссе мотоциклист без прав попал в ДТП в Таллинне

Во вторник в 08:08 произошло ДТП у Вабадузе пуйестеэ, 174B в Таллинне, где 31-летний мужчина на мотоцикле Yamaha YZF R1 по неизвестной причине выехал на полосу встречного движения и упал, ударившись о столб. Мотоциклиста доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Ранее этот же мотоциклист на шоссе Таллинн-Пярну-Икла ехал со скоростью 230 км/ч. Он проигнорировал сигнал полиции остановиться и скрылся. Его личность была установлена и выяснилось, что причина его нежелания остановиться могла заключаться в том, что у него отсутствовали права на вождение мотоцикла.

При этом ДТП произошло всего лишь спустя полчаса после того, как мотоциклист явился в Центр надзора за дорожным движением и производство в отношении него было завершено. Как оказалось, мужчина и не думал сдержать обещание не садиться за руль мотоцикла до сдачи соответствующего экзамена по вождению.

Сделанные на месте инцидента замеры скорости и травмы мотоциклиста свидетельствуют о том, что в момент ДТП его скорость была значительно выше разрешенной.

Полиция отмечает, что скоростные ограничения установлены не просто так и нарушитель в буквальном смысле смог почувствовать это на своей шкуре, а общественные дороги — это не место, где стоит проверять свои гоночные умения.