Эстонский журналист пять дней выживал в лесу без еды и воды: как только вернулся домой, пошел на площадь Вабадузе смотреть футбол(17)
Что это за проект и почему именно вы стали его героем?
В Эстонии у нас не было ни одного похожего проекта на выживание, и по аналогу с западными компаниями наши продюсеры решили сделать свой продукт. Понятное дело, что ресурс у нас не такой, как в западных странах, но что-то похожее решили сделать.
Изначально, кстати, должен был идти Андрей Титов, но он сломал ногу, поэтому буквально за несколько дней до съемок, стали искать нового героя, обратились ко мне, и я с радостью согласился.
А как восприняла семья новость о том, что вы собираетесь пять суток ”выживать” в лесу?
Отговаривали, переживали, говорили — опасно. Я и сам понимал, что лес — это не город, там всякое может случиться. Самый страшный момент для меня был — неизвестность, когда у тебя нет представления о том, что с тобой происходит. Я даже изучил заранее, как защищаться от медведя — на всякий случай.
Дадите мастер-класс?
Медведь просто так не придет. Дикие животные не будут нападать на человека без крайней необходимости. Да и в центральной Эстонии нет хищных медведей, они не знают вкуса крови и всеядны — питаются кореньями, личинками, ягодами. И случаев, чтобы медведь загрыз овцу или курицу, например, не зарегистрировано. Так что если не провоцировать — не гладить медвежат, например, они не нападут, они знают, что человек генетически сильнее. Но медведь — любопытное животное — он может подойти к лагерю или ночлегу человеку и просто поинтересоваться, чем ты там занимаешься. Но в таком случае достаточно постучать ложкой о металлическую кружку — и он от незнакомого звука убежит.
Остальные животные у меня не вызывали страх — ни рыси, ни волки, ни кабаны. Последние хоть и сильные животные, но тупые. Они движутся по прямой, и если встать за дерево, животное в него врежется.
Я смотрю, вы теперь знаете много лайфхаков о том, как выжить в лесу…
Ну инструктор мне рассказал их еще больше. Я и свисток из пивной банки делал, и клей из еловой смолы, плот соорудил. Очень доволен, что получил такие навыки.
Я так понимаю, что основная идея нашего мероприятия заключалась в том, что изначально у вас не было никаких ресурсов — ни еды, ни воды, все приходилось добывать.
Да, изначально у меня были только такие вещи, как нож, огниво, плащ-палатка и кое-что еще. А еду я добывал сам, да.
А как вы понимали, что съедобное, а что есть ни в коем случае нельзя?
Мне провели накануне инструктаж — он занял около 12 часов. У меня с собой еще книжка была небольшая с рекомендациями. Ну и конечно, я до этого сам готовился — читал много.
Но самая главная проблема не в еде, а в недостатке воды в организме. У меня случилось обезвоживание, потому что первые два дня я не обращал внимания на то, чтобы пить достаточное количество жидкости, а потеря хотя бы 3 процентов воды в организме приводит к снижению работоспособности организма на 50 процентов. У меня потом возникли серьезные проблемы.
Чего вам на проекте не хватало больше всего?
На самом деле, тосковать по каким-то благам цивилизации было некогда — все время приходилось действовать. Времени на отвлеченные мысли не оставалось, все время нужно было адаптироваться к ситуации, ориентироваться, идти, находить место для ночлега и обустраивать его, разводить костер, добывать еду и воду. Кстати, вода не всегда была рядом с тем местом, где я ночевал, в последний день я пошел ее искать как раз и заблудился — она была метрах в 500 от места моего ночлега. Часа два потом ходил и искал свою елку, под которой я ночевал.
А как вы ориентировались и прокладывали маршрут?
Мне каждый день выдавали кусочек карты с маршрутом, который я должен пройти — там было несколько точек, на каждой я должен был выполнить какое-либо задание. В общем, были в проекте элементы ориентирования.
То есть, я прихожу на пункт, встречаюсь там с инструктором, и он дает мне оценку — уложился ли я в отведенное время. Поначалу я очень плохо ориентировался, блуждал везде и у меня очень много времени уходило на то, чтобы найти нужное место. А вот если я хорошо выполнял ориентирование (потом у меня действительно стало получаться) или переправу через реку, например, мне выдавали или кусочек карты, или веревку, или что-то в этом роде.
Инструктор, кстати, ночевал первые дни в 500 метрах от меня. Точнее, я его не видел, но знал, что он где-то рядом есть и в случае экстремальной опасности я мог бы закричать, и меня бы начали реально спасать. А вот в последний день меня полностью оставили — то есть, я знал, что я реально один. У меня была рация на совсем уж крайний случай, если я буду прямо погибать — и то, помощь пришла бы спустя час. Именно в этот день я заблудился и думал уже вызывать, но потом подумал — я же все-таки на проекте по выживанию! И сориентировался.
Ваш проект выпал на даты футбольного чемпионата Европы, а вы в прошлом — профессиональный футболист (Дмитрий играл за "Норму", "Лантану", "Левадию" - прим. RusDelfi). Было жаль пропускать матчи?
Конечно было жаль! Но проект настолько экстремальный и интересный, что я подумал — это же всего пять суток. Кстати, когда закончился проект — в субботу — я в этот же день пошел на площадь Вабадузе смотреть футбол Украина — Англия.
Суть вашего проекта — полная автономия от цивилизации. Но в Эстонии это кажется достаточно проблематичным — не выйти ни к какому хутору за 5 дней. Как вы решали эту проблему?
Кстати, заблудиться в эстонском лесу очень даже возможно. Я в последний день отошел от своей "стоянки" и искал дорогу обратно очень долго. Но опять же, находясь в лесу ночью, ты все равно слышишь звуки автомобилей. Хотя они и находятся от тебя достаточно далеко. На другом краю одного из болот, около которого я остановился, видимо, стоит какая-то деревня или площадка для кемпингов, и там играла всю ночь музыка довольно громко. А болото разносит звук на многие километры, так что у меня была ночью даже дискотека небольшая, хоть от людей я и был далеко. А на другом болоте я слышал лай собак, который потом оказался криком самца косули — они лают также, только чуть чуть в другой тональности. Я сначала подумал, что это хутор где-то рядом, а потом вижу — болото, не может в нем хутора быть. Так что все обманчиво.
Около года назад был случай, когда пожилая женщина пошла в лес за ягодами и заблудилась — ей пришлось целую неделю выживать в лесу одной. Как бы вы оценили эту ситуацию сейчас, имея такой опыт?
Ну прежде всего, это еще раз доказывает, что выжить в лесу действительно реально — я, кстати, на четвертый-пятый день уже мог спокойно ориентироваться, находить источники воды. И этот проект как раз поможет людям освоить все навыки для этого — ведь в таких навыках, как мы видим, есть необходимость. Если это поможет хотя бы одному заблудившемуся человеку выжить в лесу, то я буду считать, что наш проект выполнил свою миссию. Ведь у нас сейчас в школе не преподается детям ни ориентирование, ни правила автономного выживания. Они не знают, как развести костер, устроить ночлег, или какие растения можно есть. Так что передача как раз для тех людей, которые привыкли жить в цивилизации и редко собирают грибы или выезжают на рыбалку.
А сейчас себя как чувствуете, после такой природной ”диеты”?
Отлично! Я уже в тренажерный зал ходил. Я, кстати, за время проекта на пять килограмм похудел — мне как раз надо было. Не стоит, конечно, тут же повторять мой опыт для того, чтобы привести себя в форму — есть менее экстремальные варианты. Но мне помогло!
А повторить хотели бы?
Я думаю, в следующий раз нужно вообще без страховки идти. В данном случае все-таки небольшое сопровождение было — на случай опасности. Но ведь это первый проект — все боялись, что что-то пойдет не так. Я ведь и сплавлялся на плоту, и тонул в болоте, и строил баню.
Ого, даже так!
Да, я к тому моменту уже освоился и по маленькой книжечке, которая у меня была с собой, решил построить баню. Способ простой довольно: из прутиков делаешь небольшой шатер, накрываешь ее плащ-палаткой, фиксируешь. Потом на костре нагреваешь камни и переносишь их в шатер, и все, можно поливать камни водой и париться с березовым веником.
Вообще, соблюдать гигиену в таком походе очень важно. Утром я чистил зубы пучком травы или еловой веточкой — берешь иголки в горсть, и у тебя ка раз получается как будто щетка. Купался тоже каждый день — мне нужно было переправляться через водоемы довольно часто. Кстати, еще один момент — надо постоянно высушивать ноги, потому что иначе могут образоваться мозоли, а это очень неприятно, особенно в таких условиях.
В общем, смотрите нашу передачу, там будет множество подобных лайфхаков, исторических справок, юмора и даже драмы — было даже несколько моментов, когда я хотел даже отказаться от участия в проекте. Если бы не моя физическая форма, я думаю, закончил бы все на второй день. Ходить по болотам по 10 км в день — это довольно сложно.
Передача выйдет в эфир телеканала ETV+ 3 сентября, проект будет состоять из 6 серий, каждая по 40 минут.