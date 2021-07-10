Эстонский журналист пять дней выживал в лесу без еды и воды: как только вернулся домой, пошел на площадь Вабадузе смотреть футбол

Я так понимаю, что основная идея нашего мероприятия заключалась в том, что изначально у вас не было никаких ресурсов — ни еды, ни воды, все приходилось добывать.

Ну инструктор мне рассказал их еще больше. Я и свисток из пивной банки делал, и клей из еловой смолы, плот соорудил. Очень доволен, что получил такие навыки.

Я смотрю, вы теперь знаете много лайфхаков о том, как выжить в лесу…

Остальные животные у меня не вызывали страх — ни рыси, ни волки, ни кабаны. Последние хоть и сильные животные, но тупые. Они движутся по прямой, и если встать за дерево, животное в него врежется.

Медведь просто так не придет. Дикие животные не будут нападать на человека без крайней необходимости. Да и в центральной Эстонии нет хищных медведей, они не знают вкуса крови и всеядны — питаются кореньями, личинками, ягодами. И случаев, чтобы медведь загрыз овцу или курицу, например, не зарегистрировано. Так что если не провоцировать — не гладить медвежат, например, они не нападут, они знают, что человек генетически сильнее. Но медведь — любопытное животное — он может подойти к лагерю или ночлегу человеку и просто поинтересоваться, чем ты там занимаешься. Но в таком случае достаточно постучать ложкой о металлическую кружку — и он от незнакомого звука убежит.

Отговаривали, переживали, говорили — опасно. Я и сам понимал, что лес — это не город, там всякое может случиться. Самый страшный момент для меня был — неизвестность, когда у тебя нет представления о том, что с тобой происходит. Я даже изучил заранее, как защищаться от медведя — на всякий случай.

А как восприняла семья новость о том, что вы собираетесь пять суток ”выживать” в лесу?

Изначально, кстати, должен был идти Андрей Титов , но он сломал ногу, поэтому буквально за несколько дней до съемок, стали искать нового героя, обратились ко мне, и я с радостью согласился.

В Эстонии у нас не было ни одного похожего проекта на выживание, и по аналогу с западными компаниями наши продюсеры решили сделать свой продукт. Понятное дело, что ресурс у нас не такой, как в западных странах, но что-то похожее решили сделать.

Что это за проект и почему именно вы стали его героем?

Да, изначально у меня были только такие вещи, как нож, огниво, плащ-палатка и кое-что еще. А еду я добывал сам, да.

А как вы понимали, что съедобное, а что есть ни в коем случае нельзя?

Мне провели накануне инструктаж — он занял около 12 часов. У меня с собой еще книжка была небольшая с рекомендациями. Ну и конечно, я до этого сам готовился — читал много.

Но самая главная проблема не в еде, а в недостатке воды в организме. У меня случилось обезвоживание, потому что первые два дня я не обращал внимания на то, чтобы пить достаточное количество жидкости, а потеря хотя бы 3 процентов воды в организме приводит к снижению работоспособности организма на 50 процентов. У меня потом возникли серьезные проблемы.

Чего вам на проекте не хватало больше всего?

На самом деле, тосковать по каким-то благам цивилизации было некогда — все время приходилось действовать. Времени на отвлеченные мысли не оставалось, все время нужно было адаптироваться к ситуации, ориентироваться, идти, находить место для ночлега и обустраивать его, разводить костер, добывать еду и воду. Кстати, вода не всегда была рядом с тем местом, где я ночевал, в последний день я пошел ее искать как раз и заблудился — она была метрах в 500 от места моего ночлега. Часа два потом ходил и искал свою елку, под которой я ночевал.

А как вы ориентировались и прокладывали маршрут?

Мне каждый день выдавали кусочек карты с маршрутом, который я должен пройти — там было несколько точек, на каждой я должен был выполнить какое-либо задание. В общем, были в проекте элементы ориентирования.

То есть, я прихожу на пункт, встречаюсь там с инструктором, и он дает мне оценку — уложился ли я в отведенное время. Поначалу я очень плохо ориентировался, блуждал везде и у меня очень много времени уходило на то, чтобы найти нужное место. А вот если я хорошо выполнял ориентирование (потом у меня действительно стало получаться) или переправу через реку, например, мне выдавали или кусочек карты, или веревку, или что-то в этом роде.