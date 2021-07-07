07.07.2021, 10:53
Василий Уткин о полуфинале: итальянцы проиграли борьбу за мяч, да еще и физически еле выдержали(9)
Фото: Fabio Ferrari/LaPresse
Российский журналист и комментатор Василий Уткин рассказал о впечатлениях от полуфинала Италия - Испания на Евро-2020.
"Промахи Мораты, который такой вот Мората, и Ольмо, который на этом турнире пробил двадцать раз и ни разу не забил — как символ того, что Испания — нет, не то чтоб сама себе проиграла; но подвели ее отлично знакомые, родные недостатки.
Сами виноваты — контролировали игру, надо было забивать раньше.
Итальянцы оказались слабее, чем я думал. Борьбу за мяч они проиграли сразу, да еще и физически еле выдержали. Боюсь, чемпион известен", — пишет Уткин в телеграме.
Италия переиграла соперника в серии пенальти (1:1 в основное время, 4:2 по пенальти) и стала первым финалистом Евро-2020. RusDelfi вел текстовую трансляцию матча.