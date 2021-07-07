Василий Уткин о полуфинале: итальянцы проиграли борьбу за мяч, да еще и физически еле выдержали

"Промахи Мораты, который такой вот Мората, и Ольмо, который на этом турнире пробил двадцать раз и ни разу не забил — как символ того, что Испания — нет, не то чтоб сама себе проиграла; но подвели ее отлично знакомые, родные недостатки.

Сами виноваты — контролировали игру, надо было забивать раньше.

Итальянцы оказались слабее, чем я думал. Борьбу за мяч они проиграли сразу, да еще и физически еле выдержали. Боюсь, чемпион известен", — пишет Уткин в телеграме.