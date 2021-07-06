КАК ЭТО БЫЛО | Фееричный полуфинал: Италия выиграла по пенальти и вышла в финал Евро-2020

Испания и Италия подарили нам футбольный праздник. Сумасшедший поединок, жаль, что это был полуфинал. С первых минут сборные включили максимальные скорости и постоянно обменивались атаками. Невероятной красоты футбол показала Испания, возможно, лучший свой матч на турнире. 800 пасов против 300, владение 65-35, больше ударов и опасных моментов. Она владела мячом, а главным на поле был Ольмо. Он в итоге и отдал голевой пас.

В первом тайме Италия играла на контратаках и не давала расслабиться крайним защитникам испанцев. Эмерсон отлично заменил Снинаццолу и бегал по всей бровке, а Инсинье грамотно занимал позицию и всегда был в центре событий. Первый гол забили лишь на 60-й минуте. Кьеза после скоростной атаки взял ответственность на себя и пробил в дальний угол.

После 1:0 Италия уже окончательно перешла на свою половину поля, лишь изредка выбегая вперед. Из-за отсутствия высокого прессинга Мората спокойно получил снаряд в центре поля, прошел до штрафной, сыграл в стенку с Ольмо и забил. 1:1 на 80-й минуте.

В дополнительное время футболисты вспомнили, что сыграли уже 90 минут, а в других матчах Испания два матча с дополнительным временем, Италия один. В экстратайме Испания показала классную физическую подготовку и доминировала над Италией. К сожалению, никто не забил и матч перешел к самой непредсказуемой стадии — пенальти.

Два первых исполняющих не забили с 11-метровой отметки. Предпоследним к удару подошел герой матча — Мората. Именно он вернул в игру свою страну. Но он ударил недостаточно хорошо и Доннарумма отбил. Затем Жоржиньо оказался точен. 4:2 по пенальти и Италия в финале!

11 июня в Лондоне сыграют финал. Италия сойдется с победителем матча Англия — Дания.

До матча