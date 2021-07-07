ФОТО | Модный показ на заправке! Эстонский дизайнер Тим Блуз создал коллекцию вместе с Circle K

"Идея создания коллекции родилась совершенно случайно. В прошлом году мы стали больше путешествовать по Эстонии, и остановки на Сircle K всегда являлись неотъемлемой частью этих поездок. В одном из таких дорожных путешествий мы как раз остановились на ланч на заправке, и я взял себе кофе. Крышка закрылась очень плохо, и в ходе эмоционального диалога стакан вылетел у меня из рук и залил всю рубашку, которая естественно в тот день была белая. Переодеть у меня ничего с собой не было и я провёл всю дорогу в рубашке с огромным кофейным пятном на груди. А под конец дня моя подруга крайне ненавязчиво заметила, что вообще-то пятно выглядит как принт. Так и возникла идея платья с кофейным пятном, за которым последовала целая коллекция, вдохновлённая летними дорожными путешествиями, остановками на Сircle K и встречами с друзьями. Так что можно с уверенностью сказать, что кофе Circle K вдохновил меня на новую коллекцию,” — сказал Блуз и заявил, что в этом сезоне особенно модны пятна от бензина, хот-догов и кофе!