ФОТО | Модный показ на заправке! Эстонский дизайнер Тим Блуз создал коллекцию вместе с Circle K(12)
Дизайнер, который первым принёс на эстонский рынок коллаборации с такими брендами, как Tere и топовыми эстонскими звёздами, включая Ану Саагим, в 2021 году вышел на совершенно новый уровень со своим новым шоу. Впервые за всю историю эстонской моды показ проходит на заправочной станции. Шоу украсили ретро-автомобили. Вечер закрывала участвовавшая в показе певица Лаура, которая исполнила свои самые громкие суперхиты.
"Идея создания коллекции родилась совершенно случайно. В прошлом году мы стали больше путешествовать по Эстонии, и остановки на Сircle K всегда являлись неотъемлемой частью этих поездок. В одном из таких дорожных путешествий мы как раз остановились на ланч на заправке, и я взял себе кофе. Крышка закрылась очень плохо, и в ходе эмоционального диалога стакан вылетел у меня из рук и залил всю рубашку, которая естественно в тот день была белая. Переодеть у меня ничего с собой не было и я провёл всю дорогу в рубашке с огромным кофейным пятном на груди. А под конец дня моя подруга крайне ненавязчиво заметила, что вообще-то пятно выглядит как принт. Так и возникла идея платья с кофейным пятном, за которым последовала целая коллекция, вдохновлённая летними дорожными путешествиями, остановками на Сircle K и встречами с друзьями. Так что можно с уверенностью сказать, что кофе Circle K вдохновил меня на новую коллекцию,” — сказал Блуз и заявил, что в этом сезоне особенно модны пятна от бензина, хот-догов и кофе!
"Современные наряды подходят для повседневной жизни, так же они определенно будут смотреться неплохо и при посещении фестивалей,” — подчеркнул Блуз.
Глава Circle K, Кай Реало, сказала, что когда Тим Блуз подошел к ним со своей идеей, это сначала показалось неожиданным, но в то же время очень захватывающим предложением. "Яркая коллекция, в которой можно узнать самые популярные и любимые товары Circle K, а ранее и Statoil крайне оригинальна и достойна внимания. Тот факт, что наши бестселлеры нашли отражение в коллекции одежды свидетельствует о высокой оценке и позитивном настрое со стороны клиентов, а также является знаком признания работы наших заправочных станций,” — сказала Реало.