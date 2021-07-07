Михкельсон — о задержании эстонского консула: этот провокационный шаг России подтверждает глубокий спад в отношениях

"К сожалению, этот провокационный шаг России подтверждает глубокий спад не только в эстонско-российских отношениях, но и в отношениях между Россией и Западом", — приводит слова Михкельсона портал ERR.ee.

"Если нашего дипломата вышлют из России, у Эстонии не будет другого выбора, кроме как ответить на это соразмерно", — добавил Михкельсон.

Руководитель отдела по связям с общественностью МИД Эстонии Аари Леммик подтвердила порталу rus.err.ee задержание Лятте: "Консул находился на рабочей встрече в Санкт-Петербургском политехническом университете. После встречи ФСБ задержала его на полтора часа. Его обвинили в присвоении материалов, имеющих важное значение". По словам Леммик, речь идет о постановке и безосновательных обвинениях.

"С точки зрения Эстонии, подобный инцидент показывает, что Россия выбрала путь конфронтации вместо того, чтобы быть конструктивной и настроенное на изменение негативных тенденций в отношениях с Европейским союзом. Это еще один для нас пример того, что Россия не заинтересована в конструктивных отношениях со своими соседями", — добавила Леммик.

Министерство иностранных дел осуждает задержание Лятте и называет его провокационным: "Наша реакция заключается в том, что мы осуждаем действия России. Это незаконно, провокационно и наносит ущерб государствам-членам Европейского союза и Европейскому союзу в целом. В интересах Эстонии иметь добрых соседей и конструктивные отношения со своими соседями".

"Мы ожидаем, что Россия будет придерживаться принципов международного права в своем поведении", — добавила представитель МИД Эстонии.