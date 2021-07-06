Выяснилось, почему испортилась большая партия вакцины от COVID-19 на складе Департамента здоровья

Департамент здоровья признал, что почти два года назад аварийная система холодильных помещений на основном складе департамента была неверно настроена. Аварийная система должна была сработать при повышении температуры выше допустимой, но этого не произошло.

Несколько лет назад департамент заказал у предприятия GuardSystems аварийную систему, которая следила бы за температурой в холодильных помещениях и посылала уведомления посредством SMS — в рабочее время Департаменту здоровья, а вне рабочего времени, в том числе в госпраздники и на выходных — охранной фирме, которая уже связывалась с контактным лицом департамента.

Как выяснилось, 30 октября 2019 года пока еще неустановленное лицо поменяло настройки оповещений, чтобы они посылались не во все дни, а только в субботу и воскресенье.

В предписании указано, что температура на складе должна оставлять от +2,5 до +7,5°C. Согласно тому же предписанию, SMS оповещение при изменении температуры должно быть отправлено следящей за порядком 24/7 охранной фирме и служащему центрального склада. Параллельно оповещение должно было поступить и администратору здания, Riigi Kinnisvara As, но по неизвестной причине и это оповещение не было отправлено.