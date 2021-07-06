ВИДЕО | Снижение заболеваемости прекратилось, пандемия никуда не делась. Министры рассказали о ситуации с COVID-19(40)
Юллар Ланно начал с обзора обстоятельств, которые были выявлены в ходе разбирательств по инциденту на холодильном складе Департамента здоровья. ”Таллиннское здание Департамента здоровья является центральным складом лекарственных средств. У нас там три отдельные холодильные камеры. Все они имеют свою собственную отдельную систему охлаждения, которая должна управляться совместно всей системой автоматизации здания”, — пояснил Ланно. Он сказал, что на складе установлена система оповещения, если температура опускается ниже нормы или увеличивается выше нормы. В случае отклонений сигнал поступает на пульт охранной фирмы, сотрудник которой должен позвонить дежурному по складу и дождаться, пока тот возьмет трубку. Дежурный должен в свою очередь вызвать техническую поддержку. Если в течение часа не удается устранить неполадку, то начинается эвакуация вакцин и лекарственных препаратов. В данном случае эвакуация была произведена в помещение, которое также пережило колебания температуры, о чем на тот момент еще не было известно. Ланно отметил, что Департамент здоровья слишком поздно получил соответствующую информацию, при этом в определенный момент ведомство заверили, что ситуация решена и все в порядке.
Ланно подчеркнул, что ни одно лекарственное средство с данных складов не попало в оборот, поэтому с этой точки зрения беспокоиться не стоит.
Департамент здоровья продолжает выяснять, почему сигнал о колебаниях температуры не поступил непосредственно ведомству.
Министр Кийк отметил, что сейчас самое важное — обеспечить всех жителей Эстонии необходимой им вакциной. На настоящий момент опасности нет, но необходимо заняться предотвращением подобных ситуаций в будущем. Если бы такой инцидент произошел с вакциной от коронавируса во время первой волны, то ситуация была бы намного более критичной. Установить все обстоятельства должна независимая комиссия.
Что касается эпидемиологической ситуации, то Кийк отметил, что тенденция к снижению заболеваемости в Европе замедлилась. В Эстонии снижение также остановилось и даже был зафиксировал рост, что вызвано путешествиями, более активным встречами между людьми и прочим. При этом, по словам министра, в жестких ограничениях пока нужды нет. Кийк отметил, что летом люди стали нарушать условия самоизоляции для близкоконтактных. По-прежнему рекомендуется отдыхать в Эстонии или близлежащих странах и необходимо вакцинироваться. ”Пандемия никуда не делась”, — отметил он.
Сеэр в свою очередь сообщил, что для достижения цели вакцинации (70% населения) необходимо вакцинировать еще 190 000 человек. Вакцинация в Харьюмаа могла бы идти более активно. Пункт вакцинации без регистрации в Ласнамяэ продолжит работу. Начинается вакцинация на паромах Tallinnk, также будет запущен специальный автобус, первая остановка — Силламяэ. По-прежнему доступна вакцинация по предварительной записи, сейчас около 6000 свободных номерков. ”Для оптимальной защиты к осени необходимо провести полный курс вакцинации”, — напомнил Сеэр.
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