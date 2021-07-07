Водители паркуются на тротуаре, хотя это запрещено. Сумма штрафа меньше стоимости парковки!

Среди водителей распространено заблуждение, будто на тротуаре можно парковаться, если остается пространство для пешеходов в 1,5 метра. Когда это действительно было так, но уже нет: обычный легковой автомобиль не имеет права парковаться на тротуаре, за исключением случаев, когда там есть разрешающий парковку дорожный знак.

В этом году Муниципальная полиция Таллинна уже выписала более 3000 штрафов за парковку на тротуаре.

Профессор планирования транспорта Таллиннского технического университета Даго Антов считает, что многие водители сознательно рискуют получить штраф, когда паркуются на тротуаре. "Дневная плата за парковку в центре города довольно высокая, а парковка на тротуаре экономит и время, и деньги", — поясняет он.

Антов отмечает, что штраф в 20 евро за парковку на тротуаре не такой уж и большой, учитывая, что стоимость парковки на весь день в центре выходит дороже. Если же бросить машину на городской парковке и не заплатить, то штраф за это тоже выше — 31 евро.

При этом Таллинн не может изменить сумму штрафа за парковку на тротуаре, так как она установлена Законом о дорожном движении.