Ласнамяэ
05.07.2021, 22:00

В Ласнамяэ продолжается вакцинация без предварительной регистрации. География таких акций будет расширена

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Kõrvaltoimeid, mida võib lugeda tõsiseks, on rohkem kui 700 000 manustatud vaktsiiniannuste kohta esinenud 96 juhul.
Kõrvaltoimeid, mida võib lugeda tõsiseks, on rohkem kui 700 000 manustatud vaktsiiniannuste kohta esinenud 96 juhul.

Ilmar Saabas

Для ускорения темпов вакцинации Министерство социальных дел планирует расширить возможность вакцинации без предварительной регистрации, подобные акции пройдут в разных уездах Эстонии, пишет rus.err.

"Confido продолжит вакцинацию в Lasnamäe Centrum в течении всей этой недели. В Нарве мы сейчас планируем проводить вакцинацию без предварительной регистрации раз в неделю, также в ближайшие недели планируется проведение акций в других местах", — рассказал руководитель рабочей группы по вакцинации Марек Сеэр.

Вакцинация в живой очереди в Тарту на минувших выходных, однако, не вызвала большого интереса со стороны горожан.

"Попробуем проводить акции в Тарту в рабочие дни", — добавил Сеэр.

Старейшина Ласнамяэ Владимир Свет считает, что для увеличения охвата иммунизации необходимо поменять подход к процессу и наладить более прямой контакт с жителями.

По мнению Света, информирование пожилых жителей должно происходить через почтовые ящики, поскольку информация из дигирегистратуры и соцсетей до них не доходит.

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