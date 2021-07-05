На Литву обрушилась волна беженцев с Ближнего Востока. Эстония готовится к тому, что они доберутся и сюда(69)
Начиная с января на литовской границе задержано более 1300 нелегалов, большая часть которых прибыла в последние пару недель. Только за последние три дня было задержано более полутысячи нелегалов, а за прошлые сутки незаконно пересечь границу пыталось рекордное число людей — 280 человек.
Находящаяся в Вильнюсе Марис Типпо говорит, что поток из людей не иссякает, и хотя пока что Литва еще может с ним справиться, в какой-то момент возможности будут исчерпаны и потребуется дополнительная помощь. Типпо сообщила, что Литва уже готовится к этому и поэтому сотрудничает с различными странами, в том числе и с Эстонией.
"Каждый день границу Беларуси и Литвы пытаются незаконно пересечь множество людей, которые при пересечении границы ходатайствуют об убежище, хотя их реальный интерес — попасть дальше в Западную Европу", — описывает ситуацию Тармо Кохв.
Нелегальная миграция начала резко расти, когда президент Беларуси Александр Лукашенко угрожал Европе "заполонить" ее мигрантами. Большинство из них — иракцы, но есть также сирийцы и другие, о которых ничего неизвестно, так как документов у них нет. 60% из них — холостые мужчины, 35% приезжают семьями.
Типпо говорит, что они, как правило, прилетают на самолетах в Минск из Стамбула и Багдада. Оттуда "туристические компании" довозят их до границы на автобусах, после чего они пешком пытаются незаконно пересечь границу.
Вильнюс подтвердил, что фирма, организующая нелегальную миграцию, напрямую связана с канцелярией президента Беларуси. В отношении организаторов было заведено уголовное дело. Власти считают, что людей специально направляют на нелегальное пересечение границы без документов, чтобы было сложнее установить их личность и выслать в родную страну.
Эстония поддерживает Литву советами и ресурсами. По словам Кохва, важно попытаться разрешить проблему до того, как она выйдет из-под контроля и достигнет границ Эстонии. Именно поэтому Департамент полиции и погранохраны направил в Литву на подмогу свою технику и сотрудников.
Типпо подтвердила, что на данный момент миграционный кризис в Литве не представляет угрозу для Эстонии, но нужно учитывать, что какая-то часть беженцев теоретически может захотеть попасть в Скандинавию через Эстонию. Она добавила, что в основном беженцев все же привлекает Германия, а не Северные страны, так как у многих там живут родственники.
Кохв заверил, что Эстония готова к тому, что миграционный поток может направиться сюда. В таком случае Эстония готова направить на границу дополнительные силы. проверки могут проводить и полицейские патрули, чтобы выявлять нелегально находящихся в Эстонии лиц внутри страны.
Глава отдела пограничной охраны Департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев добавил, что нелегальная миграция в Эстонию может увеличиться, когда Финляндия смягчит ограничения на въезд, что побудит нелегалов сменить свое направление на север.
Старший комиссар бюро готовности к кризисам Департамента полиции и погранохраны Вайко Вахер подтвердил, что события в мире дают основания полгать, что напор мигрантов и попытки нелегального пересечения границы могут в ближайшем будущем увеличиться и в Эстонии.
Департамент еще в пятницу начал учения вблизи границы, связанные с нелегальной миграцией.
Марис Типпо говорит, что сейчас не видно политического решения миграционной проблемы. Литва неоднократно обращалась к властям Беларуси, но они бездействуют и не идут на сотрудничество.