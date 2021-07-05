На Литву обрушилась волна беженцев с Ближнего Востока. Эстония готовится к тому, что они доберутся и сюда

Начиная с января на литовской границе задержано более 1300 нелегалов, большая часть которых прибыла в последние пару недель. Только за последние три дня было задержано более полутысячи нелегалов, а за прошлые сутки незаконно пересечь границу пыталось рекордное число людей — 280 человек.

Находящаяся в Вильнюсе Марис Типпо говорит, что поток из людей не иссякает, и хотя пока что Литва еще может с ним справиться, в какой-то момент возможности будут исчерпаны и потребуется дополнительная помощь. Типпо сообщила, что Литва уже готовится к этому и поэтому сотрудничает с различными странами, в том числе и с Эстонией.

"Каждый день границу Беларуси и Литвы пытаются незаконно пересечь множество людей, которые при пересечении границы ходатайствуют об убежище, хотя их реальный интерес — попасть дальше в Западную Европу", — описывает ситуацию Тармо Кохв.

Нелегальная миграция начала резко расти, когда президент Беларуси Александр Лукашенко угрожал Европе "заполонить" ее мигрантами. Большинство из них — иракцы, но есть также сирийцы и другие, о которых ничего неизвестно, так как документов у них нет. 60% из них — холостые мужчины, 35% приезжают семьями.

Типпо говорит, что они, как правило, прилетают на самолетах в Минск из Стамбула и Багдада. Оттуда "туристические компании" довозят их до границы на автобусах, после чего они пешком пытаются незаконно пересечь границу.

Вильнюс подтвердил, что фирма, организующая нелегальную миграцию, напрямую связана с канцелярией президента Беларуси. В отношении организаторов было заведено уголовное дело. Власти считают, что людей специально направляют на нелегальное пересечение границы без документов, чтобы было сложнее установить их личность и выслать в родную страну.

Эстония поддерживает Литву советами и ресурсами. По словам Кохва, важно попытаться разрешить проблему до того, как она выйдет из-под контроля и достигнет границ Эстонии. Именно поэтому Департамент полиции и погранохраны направил в Литву на подмогу свою технику и сотрудников.