Читатель интересуется: меня на работе укусил клещ. Является ли это несчастным случаем на производстве?

"Мне часто приходится ходить в лес по работе, и на прошлой неделе, выйдя из леса, я обнаружил, что у меня на руке клещ. К счастью, у коллеги в машине был пинцет, с помощью которого он вытащил клеща. Если я сейчас заболею, будет ли это квалифицироваться как несчастный случай на работе? Вакцинации работодатель нам не предлагал", — пишет читатель.

Отвечает консультант по рабочей среде Инспекции труда Пирет Кальюла:

Говорить о несчастном случае на производстве можно в случае, если у несчастного случая имеется причинная связь с работой или производственной средой и если оно происходит в то время, когда работник:

• исполнял рабочие обязанности;

• выполнял с разрешения работодателя иную работу;

• действовал в интересах работодателя;

• находился на перерыве, входящем в рабочее время.

Укус клеща можно рассматривать как несчастный случай на работе, но в большинстве случаев сам укус не причиняет человеку проблем. Скорее, проблема заключается в том, что человек может заболеть. В случае, если он заболеет, например клещевым энцефалитом или боррелиозом, то это можно рассматривать и как профессиональное заболевание. Если человек подозревает, что болезнь может быть вызвана работой, т. е. заражение произошло на работе, то об этом следует сообщить врачу. Семейный или другой врач, подозревающий, что речь может идти о профессиональном заболевании, направляет пациента к врачу по гигиене труда для диагностики профессионального заболевания, который анализирует различные факторы и выносит окончательное решение.

При этом стоит сразу же известить об инциденте работодателя. Если вы скажете об этом только после того, как заболели, будет сложно однозначно доказать, что клещ укусил вас при исполнении рабочих обязанностей. В описанном выше случае в качестве свидетеля может выступить второй работник, который и извлек клеща, а вот если бы работник был один, то доказать, что его укусил клещ на работе, а не во время отдыха, было бы очень сложно