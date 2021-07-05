”Мы сидели и оба рыдали”. Отец бил своего сына ремнем, но встал на путь исправления

Мартин (имена всех членов семьи изменены — ред.) работает в сфере торговли и производит впечатление дружелюбного человека. Пока он не готов рассказывать о случившемся под своим настоящим именем.

В мае суд признал его виновным в избиении сына ремнем и в качестве наказания обязал пройти терапию. Сейчас мужчина находится на половине пути.

В семье трое детей: восьмилетняя дочь и двое сыновей девяти и тринадцати лет. У старшего, Сильвера, диагностирован синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

Семья проживает в красивом большом доме на окраине Тарту. У каждого своя комната, имеется большой сад. По словам отца, никто не испытывает недостатка в игрушках или чем-то еще. Почему мужчина стал применять силу, он сказать не может. Он отмечает, что вырос в советское время и его отец также трепал его за волосы, давал ремня и заставлял стоять в углу. Мартин говорит, что в то время это было совершенно нормальной частью воспитания.