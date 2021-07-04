04.07.2021, 21:15
Бизнесмен: берите кредит и покупайте квартиру, скоро нас ждет большой финансовый взрыв(19)
Foto: Karli Saul
На прошедшем на этой неделе фестивале инвестиций среди прочих выступил предприниматель Урмас Сыырумаа, который считает, что финансовая экономика представляет собой некую схему в виде пирамиды и не может закончиться ничем, кроме большого взрыва, пишет Äripäev.
”Цифра, по сравнению с которой упадет ценность денег, больше, чем показывают данные инфляции. Если вам удастся купить квартиру сейчас, она окупится инфляцией через 20 лет”, — подчеркнул он.
”Мы движемся к большому взрыву, — сказал он, считая, что "благоприятная ситуация сохранится, может быть, еще пару лет”.
Более подробно читайте на Äripäev.
Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.