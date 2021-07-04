Бизнесмен: берите кредит и покупайте квартиру, скоро нас ждет большой финансовый взрыв

”Цифра, по сравнению с которой упадет ценность денег, больше, чем показывают данные инфляции. Если вам удастся купить квартиру сейчас, она окупится инфляцией через 20 лет”, — подчеркнул он.

”Мы движемся к большому взрыву, — сказал он, считая, что "благоприятная ситуация сохранится, может быть, еще пару лет”.

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