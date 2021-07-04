04.07.2021, 20:47
За попытку ввоза в Эстонию 1,7 млн контрабандных сигарет гражданин Латвии получил условный срок
Foto: Andres Putting
Пярнуский уездный суд приговорил к условному лишению свободы 50-летнего гражданина Латвии, который весной прошлого года пытался ввезти в Эстонию около 1,7 млн контрабандных сигарет Winston Blue белорусского производства, пишет rusERR.
Инцидент произошел вечером 24 апреля 2020 года, когда сотрудники следственного отдела Налогово-таможенного департамента обнаружили в въезжавшем в Эстонию через погранпункт Икла грузовике Scania с прицепом крупную партию контрабандных сигарет.
В ходе проверки в 168 коробках было обнаружено 1,68 миллиона сигарет Winston Blue без акцизных марок.
26 апреля водителя грузовика взяли под стражу, но в июне Таллиннский окружной суд заменил ему пресечения, разрешив дожидаться суда на свободе. Через год — 11 июня 2021 года — гражданин Латвии предстал перед Пярнуским уездным судом.