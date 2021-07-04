Новости Эстонии
04.07.2021, 18:55

Судебное следствие по делу об убийстве в Ласнамяэ женщины на глазах детей начнется осенью

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Foto: Madis Veltman
Харьюский уездный суд 1 октября начнет рассматривать по существу уголовное дело, в котором 80-летний мужчина обвиняется в убийстве 36-летней женщины, пишет rusERR.

80-летний мужчина также обвиняется в незаконном владении огнестрельным оружием, из которого и было совершено убийство.

"Прокуратура предъявила мужчине обвинение в убийстве и его вину отягощает то обстоятельство, что он стрелял в потерпевшую в присутствии детей жертвы. Также он обвиняется и в незаконном владении огнестрельным оружием, которое приобрел вместе с боевыми припасами на рынке в Таллинне два десятилетия назад", — сказала окружной прокурор Энели Лауритс.

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