04.07.2021, 16:05
Мартин Хельме переизбран председателем EKRE, Мадисон вернулся в зампреды(3)
Foto: Priit Simson
В воскресенье, 4 июля, в Таллинне состоялся съезд Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), на котором председателем партии был переизбран единственный кандидат на этот пост Мартин Хельме, а зампредами стали Март Хельме, Хенн Пыллуаас и Яак Мадисон.
Переизбрание Мартина Хельме поддержали 429 делегатов съезда из 443, пишет rusERR.
На три должности заместителей председателя претендовали шесть человек. Сохранили свои посты члены Рийгикогу Март Хельме и Хенн Пыллуаас, а новым зампредом выбрали депутата Европейского парламента Яака Мадисона, который занимал этот пост до июля 2020 года.