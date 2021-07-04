Мартин Хельме переизбран председателем EKRE, Мадисон вернулся в зампреды

На три должности заместителей председателя претендовали шесть человек. Сохранили свои посты члены Рийгикогу Март Хельме и Хенн Пыллуаас, а новым зампредом выбрали депутата Европейского парламента Яака Мадисона, который занимал этот пост до июля 2020 года.