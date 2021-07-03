На следующей неделе ожидается жара до 32 градусов

Со 2 по 10 июля среднесуточная температура во многих регионах Эстонии составит 20 и более градусов, а дневная температура повысится до 27-29 градусов.

Особенно жаркая погода ожидается с 7 по 10 июля, когда термометр покажет до 32 градусов.

В лесах на востоке страны местами велика или крайне велика пожароопасность, предупреждают метеорологи.