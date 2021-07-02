Спецкомиссия: необходимо незамедлительно выяснить причины порчи вакцин(1)
По словам председателя комиссии Урмаса Рейнсалу, министр не мог предоставить полного объяснения причин случившегося, а также не мог подтвердить, что на сегодняшний день склады находятся в рабочем состоянии. ”Комиссия выяснила, что температура на складе повысилась уже вечером 21 июня. Уведомление министру было отправлено 25 июня. До сегодняшнего дня неизвестно находятся ли склады в рабочем состоянии”, — сказал Рейнсалу.
По мнению комиссии, необходимо незамедлительно выяснить обстоятельства происшедшего, а также найти возможность избежать таких ошибок в будущем. По словам Рейнсалу, в данной ситуации можно столкнуться с рассредоточением ответственности. Однако согласно имеющейся на данный момент информации, скорее имеется много гипотез и вопросов, на которые нет ответов, необходимых, чтобы прийти к заключению. ”Специальная комиссия примет во внимание сказанное министром. По мнению комиссии, важно выяснить правду о происшедшем. Также необходимо понять, кто должен взять на себя ответственность. Разумеется, важно избегать таких инцидентов в дальнейшем”, — сказал Рейнсалу.
По результатам услышанного на заседании, комиссия попросила министра предоставить задачи, которые правительство установило для соответствующей следственной комиссии. Также комиссия попросила правительство предоставить информацию о том, к какому сроку следственная комиссия закончит свою работу. Помимо этого, в связи с происшедшим специальная комиссия желает ознакомиться с перепиской между Департаментом здоровья и министерством, а также получить отчеты об изменениях температуры в холодильных камерах и акт сертификации холодильного оборудования от 7 мая.
Касательно общей организации вакцинации специальная комиссия отметила, что ситуация и темп вакцинации неудовлетворительны. ”По мнению комиссии, важно, чтобы при управлении и организации вакцинации применялись дополнительные меры и проекты, чтобы как можно больше людей вакцинировались за короткий срок времени и, таким образом, уменьшилось бы количество вакцин на складах”, — сказал Рейнсалу. По его словам, неприемлема ситуация, при которой на складах находятся 170 000 доз вакцины, и в то же время люди, которые хотят вакцинироваться, не могут это сделать в своем регионе в ближайшее время.
Член комиссии Аннели Аккерманн признала, что несчастья случаются, в основном, из-за неудачного стечения нескольких обстоятельств. По ее словам, технологический сбой остался незамеченным как со стороны Департамента здоровья, так и со стороны AS Riigi Kinnisavara. ”Это учреждения, подведомственные разным министерствам, поэтому создание следственной комиссии при Государственной канцелярии — обосновано”, — сказала Аккерманн. По ее словам, осталось много вопросов, ответы на которые члены специальной комиссии надеются получить из доклада следственной комиссии.
По словам Аккерманн, пришли в негодность запасы многих срочно необходимых вакцин и лекарств. Однако министр подтвердил комиссии, что запасы будут пополнены в ускоренном порядке. ”До этого момента мы можем лишь надеяться, что ни одна жизнь не окажется в опасности из-за отсутствия необходимого лекарства”, — добавила она.
Министр здоровья и труда Танель Кийк признался комиссии, что и у него вопросов больше, чем ответов, и он согласен с необходимостью привлечь независимую сторону в лице подотчетной государственному секретарю комиссии, которая изучила бы ситуацию и нашла бы ответы на вопросы. По словам министра, гипотез несколько, в числе прочего необходимо проверить, мог ли произойти сбой в подаче электричества.