Пьяный мужчина запугал свою семью, а затем набросился на полицейских. Успокоить его не помог даже газ

Мужчина проявил агрессию и к прибывшим по вызову полицейским — не подчинялся их распоряжениям и ударил одного из стражей порядка.

Для успокоения дебошира правоохранители применили газ. Затем пришлось использовать и тазер (электрошоковое оружие нелетального действия), только после этого мужчина утихомирился.

После того, как мужчина пришел в себя после применения шокера, медики проверили его состояние здоровья. Затем хулиган был задержан как подозреваемый в преступлении и доставлен в Тартускую тюрьму.

Полицейскому была оказана первая медицинская помощь и он продолжил выполнять свои обязанности.