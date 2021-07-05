Новости Эстонии
05.07.2021, 07:40

КАРТА | "Бросается в глаза Ида-Вирумаа". О чем говорит обновленная карта распространения COVID-19?

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pixabay.com
Свежие результаты проводимого Тартуским университетом исследования сточных вод на предмет распространения в них COVID-19 подтверждают снижение коронавирусной опасности в стране. Мест с очень высокой концентрацией вируса на сей раз на карте нет.

Если еще неделю назад на карте, отражающей результаты исследований, был один "красный" населенный пункт, что говорит об очень высокой концентрации вируса, то результаты этой недели окрашены только в зеленые и желтые цвета. Это значит, что сточные воды содержат вирус в малом или умеренном количестве.

"На карте бросается в глаза Ида-Вирумаа, где в различных населенных пунктах распространение вируса равномерное и оценивается как "умеренное", — отметил руководитель исследований профессор ТУ Танель Тенсон.

Поскольку эпидемическая ситуация в Эстонии сейчас стабильная, то исследования сточных вод будут прекращены.

В ходе исследования пробы воды брались еженедельно в уездных центрах и в городах с числом жителей свыше 10 000 человек.

Более подробную информацию об исследовании и его результатах можно найти ЗДЕСЬ.

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