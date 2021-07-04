Каково допустимое количество часов сверхурочной работы? Отвечает специалист

Отвечает Кайре Саареп, руководитель отдела превенции Инспекции труда: В Законе о трудовом договоре установлено, что рабочий график должен составляться с учетом времени на отдых. В течение суток взрослый человек должен отдыхать не менее 11 часов подряд. Это означает, что после тринадцати часов работы у человека должно быть не менее одиннадцати часов свободного времени.

Если работа ведется по графику, т. е. рабочее время суммируется, то в течение каждого семидневного периода у работника должно быть не менее 36 часов непрерывного отдыха.

Таким образом, работник может быть занят на работе и более 40 часов в неделю, однако только в том случае, если соблюдены его права на ежедневный и еженедельный отдых. Необходимо также помнить о том, что совокупное рабочее время не может в среднем превышать 48 часов за семидневный период в течение учетного периода (можно договориться и о более продолжительном рабочем времени, если в совокупности оно не превышает в среднем 52 часов, однако работник вправе в любое время отказаться от соглашения, уведомив об этом за две недели.)

Приведем несколько примеров:

1) С работником заключен договор, подразумевающий работу на основе учетного периода, продолжительность которого составляет один месяц. В июле он отработает 233 часа. Среднее количество часов, которые он отработает за семь дней, вычисляется следующим образом: 233 / 31 × 7 = 52,6 часа. Вывод: такой график работы противоречит закону.

2) С работником заключен договор, подразумевающий работу на основе учетного периода, продолжительность которого составляет три месяца (с 1 июля по 30 сентября). Соответственно, количество его рабочих часов высчитывается следующим образом: 233 + 150 + 178 = 561. Среднее количество часов, которые он отработает за семь дней, вычисляется следующим образом: 561 / 92 × 7 = 42,7 часа. Вывод: такой график работы соответствует закону при условии соблюдения норм, которые устанавливают, сколько работник должен отдыхать ежедневно и еженедельно.

Необходимо подчеркнуть, что условия сверхурочной работы всегда должны согласовываться заранее. Работник имеет право решать, хочет ли он работать сверхурочно. Если учетный период на предприятии рассчитан на несколько месяцев, то данные о сверхурочной работе высчитывают не по первым месяцам, а в конце периода.