Фирма Ильвеса вышла из убытков. Доходы шли из Греции и Ближнего Востока

Основанная Ильвесом в 2016 году фирма имела в прошлом году доход в 44 600 евро. Предприятие занимается оказанием консультационных услуг.

Большая часть дохода была заработана в Европе — 34 900 евро. В Эстонии услуг оказано на 5 500 , в Великобритании — на 8549 и в Греции — на 20 000 евро.