ГРАФИКИ | За сутки в Эстонии выявлено 39 новых случаев заражения коронавирусом

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 21 человека, 17 случаев приходятся на Таллинн.

В Ида-Вирумаа добавилось 5 случаев заражения, в Пярнумаа - 2, на Сааремаа - 1. В 4 случаях в регистре народонаселения данных о месте жительства заболевших нет.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 28,2 случаев на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 0,9% от общего количества сделанных тестов.

За сутки были открыты два новых больничных дела, по состоянию на утро 2 июля в Эстонии в больничном лечении нуждаются 19 пациентов с коронавирусной инфекцией.

За сутки было введено 7395 доз вакцины. По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии проведена вакцинация 562 294 человека, из них у 448 179 человек курс вакцинации завершен.

Вакцинировано 51,5% совершеннолетнего населения Эстонии.

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