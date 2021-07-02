Жара не отступает! Нас ждут солнечные выходные, но в понедельник погода испортится

В пятницу, 02.04: переменная облачность. Местами пройдёт кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточных направлений 3-9, на побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха 22…28°С.

Суббота, 03.07

Ночью: Ясно или небольшая облачность, без осадков. Ветер восточных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 12..16, на побережье местами до 20°С.

Днем: Солнечно. Без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 24..28, на побережье местами 21°С.

Воскресенье, 04.07

Ночью: Ясно. Ветер восточных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 13..17, на побережье до 20°С.

Днем: Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточных направлений 3-9, на северном побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 24..28, на побережье местами 21°С.

Понедельник, 05.07

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами возможен ливневой дождь. Ветер восточный 2-7, на северном побережье до 10, порывами до 13 м/с. Температура воздуха 14…20°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдут ливни. Ветер восточный и северо-восточный 3-9, на северном побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 24…27, на побережье местами 22°С.