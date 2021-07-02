А Эстония против! Керсти Кальюлайд сообщила в Вашингтоне главе Минфина США о несогласии с предложением ОЭСР

"Государства должны сообща работать во имя того, чтобы налогообложение было бы прозрачным и эффективным, и особенности налоговой системы различных стран нельзя было бы использовать для уклонения от налогов. Предложение Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по налогу на прибыль в его нынешнем виде не является идеальным решением и карает такие небольшие государства с хорошей налоговой дисциплиной и простой налоговой системой, как Эстония", — сказала Кальюлайд.

На встрече стороны условились, что обмен мнениями по данному вопросу продолжится науровне министерств финансов.

Эстония не поддержала предложение ОЭСР из-за особенностей своей налоговой системы, в которой прибыль компаний облагается налогом только при ее распределении, поскольку предложенная схема позволила бы стране, в которой находится штаб-квартира компании с дочерней фирмой в Эстонии, облагать налогом в том числе и прибыль этой дочерней компании, если Эстония не сделает этого в течение трех-четырех лет. Эстония предлагала сделать в данном случае исключение для стран, в которых используется аналогичный подход к налогообложению доходов компаний.

Кроме того, по оценке Эстонии, следует четко указать минимальный размер оборота компаний, на которые будет распространяться новый глобальный налог, а не оставлять это на усмотрение отдельных государств, пишет rus.err.

"Первоначальная цель глобального минимального налога состояла в том, чтобы прикрыть искусственные схемы минимизации налогов, однако в представленной сегодня на обсуждение версии [соглашения] это превратилось в средство ограничения налоговой конкуренции, которое не учитывает в достаточной мере интересы малых стран", — отметили в минфине, добавив, что Эстония продолжит вести переговоры и рассчитывает на заключение компромиссного соглашения в октябре этого года.

В ОЭСР в четверг сообщили по итогам переговоров, что предложенную версию глобальной налоговой реформы поддержали около 130 стран.