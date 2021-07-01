Лаанет: объединенные экспедиционные силы усилят защиту региона Балтийского моря

”В контексте начинающихся в августе учений Российской Федерации ”Запад-2021”, необходимо обсудить с нашими ближайшими государствами объединенные действия в дополнение к сотрудничеству в НАТО и Европейском союзе. Формат объединенных экспедиционных сил очень подходит для этого, потому что перед государствами-участниками встают общие вызовы в области безопасности и желание укрепить наш регион четкими действиями”, — сказал министр обороны Лаанет.

Принимавшие участие во встрече государства-члены объединенных экспедиционных сил — Эстония, Латвия, Литва, Голландия, Дания, Великобритания, Исландия, Норвегия, Швеция и Финляндия — были единодушны в том, что предстоящие крупные учения Российской Федерации в регионе Балтийского моря и другие военные действия России в этом регионе будут находиться под пристальным наблюдением и государства будут готовы к серьезному реагированию на них.

”Сильными сторонами объединенных экспедиционных сил являются военный потенциал и способность быстро реагировать, что также подтверждается политической директивой министров”, — сказал Лаанет.

В политической директиве содержатся указания о том, каковы приоритеты формата и на каких действиях необходимо сосредоточить внимание для дальнейшего увеличения способностей и возможностей объединенных экспедиционных сил при решении проблем безопасности, в первую очередь в Балтийском море и на Крайнем Севере.

”Угрозы безопасности стали более разнообразными, но сохранились и традиционные угрозы. Очень хорошо, что у нас есть тесная группа союзников и партнеров, которые готовы внести совместный вклад в решение этих проблем”, — добавил Лаанет и подтвердил, что четкий курс на будущее объединенных экспедиционных сил поддерживает государственную оборону Эстонии.