На пляже Пирита не рекомендуется купаться из-за сине-зеленых водорослей

”Сейчас на пляже в Пирита лучше не плавать и вообще не заходить в воду, поскольку, по предварительной информации из Департамента здоровья, в воде у пляжа могут активно расти сине-зеленые водоросли. Над пляжем в Пирита развевается фиолетовый флаг, означающий, что вода загрязнена (в данном случае сине-зелеными водорослями) и купаться не рекомендуется”, заявил старейшина района Пирита Тынис Лийнат.

Наличие тех или иных видов сине-зеленых водорослей на пляже в Пирита будет установлено в ходе анализа проб воды, собранных работниками Департамента здоровья. Эти пробы воды были взяты сегодня. Примерно половина видов сине-зеленых водорослей ядовиты и могут представлять опасность для здоровья людей. Детям и взрослым со слабым здоровьем ни в коем случае не следует сейчас заходить в море! Также на пляже в Пирита нельзя пускать в воду собак.

”Я прошу всех посетителей пляжа в Пирита обращать внимание на цвет флага над станцией пляжных спасателей G4S и вести себя соответственно”, добавил Тынис Лийнат.