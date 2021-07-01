Фонд помощи онкобольным в прошлом году поддержал лечение 167 человек суммой в 2,7 млн евро

Согласно свежему аудиту и отчету за хозяйственный год, представленному Коммерческому регистру, доходы Фонда помощи больным раком ”Подаренная жизнь” составили 3,28 миллиона евро.

В 2020 году Фонд помощи больным раком сильно пострадал в связи с пандемией COVID-19: в условиях вступивших в силу ограничений в Эстонии и вызванной ими экономической депрессии приток пожертвований в фонд временно уменьшился. В трудное время предприятие Utilitas внесло в фонд 75 000 евро и фирма EY — 10 000 евро.

В целом год оказался рекордным для фонда, во многом благодаря сотрудничеству с Эстонской национальной телерадиовещательной корпорацией. В конце декабря в рамках благотворительной программы ”Рождественский туннель”, которая транслировалась на ETV и ETV +, добавилось 657 300 евро на поддержку онкологических больных.

В течение 2020 года доходы фонда составили 3,28 миллиона евро, что на 18% больше, чем в 2019 году, и на 21% больше, чем в 2018 году. Всего совет фонда одобрил 286 ходатайств о помощи от 167 человек. Самой молодой из получивших помощь была 24-летняя мать семейства.

Обилие пожертвований делает фонд особенным. В 2020 году только в электронном виде было получено 111 630 различных пожертвований. По состоянию на конец года количество постоянных спонсоров достигло почти 8000 человек.

”Мы очень благодарны. Только благодаря щедрым пожертвованиям фонд ”Подаренная жизнь” смог поддержать всех людей, обратившихся за помощью и принадлежащих к целевой группе фонда — т. н. нерентабельных онкобольных, для которых существует необходимое лечение по жизненным показаниям, но оно не финансируется Больничной кассой, — сказал руководитель Фонда помощи больным раком ”Подаренная жизнь” Тойво Тянавсуу. — Следующим нуждающимся в помощи фонда может стать кто угодно: чей-то дорогой член семьи, близкий друг, добрый коллега — и тогда можно с удовлетворением подтвердить, что необходимые медицинские расходы надежно покрыты”.