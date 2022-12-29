АРХИВ | Большое интервью с Эдгаром Сависааром: продолжение конфронтации с Россией может плохо закончиться(63)
"Я не уверен, что политики вообще еще играют значительную роль в развитии эстонского государства. Политика сейчас для того, чтобы подпиливать ножки стула у своих конкурентов и защищать свои собственные", — сказал Эдгар Сависаар в разговоре с журналистом Maaleht, состоявшемся в начале лета на хуторе "Хундисильма", принадлежащем бывшему премьер-министру и мэру Таллинна. Речь в интервью зашла и об эстонско-российских отношениях.
- "Хундисильма" — это хорошее место для обдумывания жизни?
- Не сказал бы, что усиленно предаюсь размышлениям о жизни. Здесь много чем можно заняться. Очаровательное пение птиц, полный сад цветов. Как диких, так и культурных. Занят ими. Езжу также в город.
- А политика? Рейн Таагепера пишет о тебе: "Заслуги времен Поющей революции делают Сависаара достойным однажды стать президентом Эстонской Республики".
- За четыре дня до президентских выборов можно будет сказать, что я о них думаю. Что касается местных выборов, то, как мне кажется, тут еще есть время.
- Недавно ты сказал, что не чувствуешь, что идет предвыборная кампания по выборам в местные самоуправления. Очень всё вяло.
- Да, видимо это связано с эпидемией, которая у нас сейчас правит балом, и возможностей для проведения кампании меньше. Но если бы захотели, то можно было делать больше. Сейчас не хотят.
- Перейдем к серьезному вопросу. Есть ли надежда, что Сависаар напишет мемуары, где откровенно расскажет обо всём, что с ним сделали и что случилось? Кажется, твой сборник "Премьер-министр" — самая толстая книга, выпущенная в Эстонии.