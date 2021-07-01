В некоторых волостях возникли большие проблемы с водой. Людей просят экономить

Накануне июньских праздников жители Виймси получили от Viimsi Vesi смс с просьбой воздержаться от полива с целью экономии питьевой воды. За два дня до этого похожее сообщение получили жители волости Харку.

Вчера представители волостной управы Виймси встретились с народом, чтобы обсудить ситуацию. Было отмечено, что в последние десятилетия строилось много недвижимости, при этом недостаточно внимания уделялось инфраструктуре, которая обеспечивала бы достаточные запасы воды в жаркие летние месяцы. На собрании было решено начать переговоры с AS Tallinna Vesi, чтобы при необходимости можно было приобрести воду из Талллинна по разумной цене.

Отвечающая за воду в Харку Strantum OÜ отмечает, что проблемы с водоснабжением возникают у всех поставщиков Эстонии. Фирмы занимаются технической стороной вопроса, а люди могли бы посодействовать этому экономным потреблением. ”Эта просьба действительно искренняя и своевременная: для того, чтобы у меня и моего соседа была чистая вода для питья, стирки и приготовления пищи, следует сейчас воздержаться от поливки травы во дворе и наполнения бассейнов”, — рекомендуют представители фирмы.