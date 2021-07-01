01.07.2021, 09:08
За неделю в Эстонию из РФ приехало более 30 человек с коронавирусом(9)
Foto: Priit Simson
На прошлой неделе в Эстонии было выявлено 49 привезенных из-за границы случая заражения коронавирусом, что составило 29,7% от общего количества заражений за неделю.
По данным Департамента здоровья, 32 пассажира с коронавирусом прибыли из России, из них четверо участвовали в мероприятиях, связанных с проходящим в Санкт-Петербурге чемпионатом Европы по футболу, пишет RusERR.
Из Швеции и Финляндии прибыли по 4, из Грузии и Латвии — по два пассажира, у которых выявили заражение Covid-19.
По одному заболевшему приехало из Испании, Нидерландов, Казахстана, Индии и Украины.
По оценке чиновников департамента, с поездками в Россию могут быть связаны и выявленные в Эстонии несколько случаев штамма коронавируса "дельта".