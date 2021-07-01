Генеральный прокурор Украины находится с визитом в Эстонии(4)
Цель визита — поделиться лучшими знаниями Эстонии и Европы в области создания и управления системой цифрового делопроизводства, а также обсудить, как дигитализация и использование цифровых данных способствуют достижению целей политики в области охраны правопорядка и делают общество более открытым.
Ирина Венедиктова прибыла в Эстонию 30 июня, у неё запланированы встречи с генеральным прокурором Эстонии Андресом Пармасом, министром предпринимательства и информационных технологий Андресом Суттем, министром юстиции Марис Лаури и спикером Рийгикогу Юри Ратасом. Между прокуратурой Эстонии и прокуратурой Украины будет заключён меморандум о взаимном сотрудничестве, целью которого является улучшение сотрудничества между двумя странами в сфере уголовного производства.
Кроме того, с 28 июня по 2 июля в Эстонии находится с визитом высокопоставленная делегация представителей прокуратуры Украины, Министерства внутренних дел, Министерства цифровой трансформации и Национальной полиции Украины. У делегации запланировано посещение Центра регистров и информационных систем, Департамента государственной инфосистемы, Эстонской адвокатуры и Эстонского института судебной экспертизы с целью получить полный обзор системы передачи данных и документов в рамках всей процессуальной цепочки.
”Наша цель — показать, как в Эстонии выстроены процессы электронного делопроизводства в рамках судебной системы и правоохранительных органов, а также поделиться практическими советами, каким образом подобную систему можно было бы запустить. Также мы будем говорить об инновативных решениях, модернизации правовой системы, а также о всех возможных формах соответствующего сотрудничества,” — заявила ведущий эксперт Эстонского Центра Восточного Партнёрства Лавли Перлинг. ”На сегодняшний день цифровое делопроизводство является крайне важным инструментом работы полиции и прокуроров во всём мире. Поскольку это делает более эффективным координацию досудебных расследований и соответствующий надзор. Создание и приминение этой системы повышает прозрачность процесса принятия решений, помогает бороться с коррупцией, а также экономит время и ресурсы всех сторон, связанных с уголовным расследованием,” — добавила Перлинг.
Визит организован Эстонским центром Восточного партнёрства, Управлением Организации Объединенных Наций по обслуживанию проектов в рамках программы PRAVO Police, которую финансирует Европейский Союз.