Правительство намерено обязать прибывающих из третьих стран сдавать COVID-тест на границе

"Причина в том, что в Эстонии сдача теста происходит на добровольной основе. И если человек отказывается от теста, то альтернативой являются десять дней самоизоляции", — объяснил министр здоровья и труда Танель Кийк.

"В четверг Министерство юстиции предоставит правительству анализ, каким образом мы могли бы изменить законодательные акты, сделать их строже, чтобы можно было обязать тех, кто не болел коронавирусом или не вакцинирован, сдавать тест на коронавирус", — добавил Кийк.

По словам Танеля Кийка, если анализ Министерства юстиции покажет, что условия для въезда в страну можно ужесточить распоряжением правительства или актом со стороны Департамента здоровья, то это можно осуществить в быстром порядке. Если же для этого будет необходимо менять законы, то процесс может затянуться.

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