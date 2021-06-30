Эстония больше не привлекательна. Популярный бренд закрывает здесь свои магазины

"Это было решение нашего шведского руководства. Решили, что Эстония и Латвия больше не являются достаточно привлекательными", — сообщила ERR руководитель Linette по оптовой и розничной продажам Наталья Морозова.

По словам Морозовой, решение было принято из-за закрытия магазинов во время второй коронавирусной волны прошлой осенью, а также возросшие во время пандемии интернет-продажи.

"Я искренне верю, что если бы не было пандемии, этого решения не было бы, по крайней мере, в течение следующих пяти лет. Конечно, за этим решением стояла нарастающая мощь интернет-магазинов. Интернет-магазины выросли раза в три больше ожидаемого. С коммерческой точки зрения, конечно, разумнее держать интернет-магазин, чем продавать в розницу," — отметила Морозова.