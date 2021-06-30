Таллинн приглашает квартирные товарищества принять участие в конкурсе

”Каждый горожанин хочет, чтобы территория возле его дома была, по возможности, зеленой и приятной, и многие квартирные товарищества внесли в это заметный вклад, — сказала вице-мэр Эха Вырк. — Фотоконкурсом мы хотим показать и поощрить инициативные квартирные товарищества, а также вдохновить остальных привести в порядок свои дворовые территории. Приглашаю все товарищества принять участие в конкурсе и поделиться с горожанами своими идеями о том, как сделать двор красивее”.

Для участия в конкурсе необходимо сделать как минимум три фотографии озеленения или клумб своего двора и опубликовать их на страничке Департамента городского имущества в социальной сети ”Фейсбук” в обсуждении мероприятия „Rohelised õuealad 2021”. Обязательно добавьте название своего товарищества.

Опубликованные фотографии смогут увидеть все заинтересованные и отметить их. Квартирные товарищества, набравшие наибольшее число ”лайков” будут отмечены 11 сентября на конференции жилищного хозяйства, которая состоится в культурном центре ”Кая”.

Виртуальный фотоконкурс ”Зеленые дворы” Таллинн организует второй год подряд. В прошлом году самыми популярными стали фотографии квартирных товариществ Майси, 6, Линнамяэ, 49 и Вильде теэ, 123.