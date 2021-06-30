В конкурсе ESA по отбору кандидатов в астронавты участвовало 57 эстонцев

"Эстония выделяется тем, что у нас большое количество кандидатов женского пола: если в среднем доля женщин среди кандидатов составила 25%, то из Эстонии подали заявки около 40% женщин", — отметил глава Космического бюро Эстонии Фонда развития предпринимательства Мадис Выырас.

В ходе набора, в котором впервые за свою историю может принимать участие и Эстония, агентство планирует нанять шесть астронавтов. Они в будущем отправятся не только на международную космическую станцию, но и, возможно, на Луну.