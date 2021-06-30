ГАЛЕРЕЯ | Болельщики сборной Украины оккупировали площадь Вабадузе. Смотрите, как это было!(140)
На главную площадь Таллинна вернулся футбол. В самом центре столицы на большом экране теперь покажу все оставшиеся матчи чемпионата Европы по футболу. Во вторник в 22:00 встречались сборные Украины и Швеции. Матч закончился уже за полночь, так как в основное время победителя определить не получилось. Уже под конец дополнительного времени, на 119 минуте, Украина забил гол и обеспечила себе попадание в 1/4 финала турнира. Это историческое событие для команды — так далеко она еще не проходила.
Традиционно посмотреть футбол собралось огромное количество фанатов. По словам репортера Delfi, за украинцев переживало большее людей, чем за шведов. Все подробности матча ЗДЕСЬ.
На Вабадузе посмотреть футбол можно уже 2 июля. В 19:00 встретятся сборные Испании и Швейцарии. Следующий матч Украина сыграет с Англией 3 июля.