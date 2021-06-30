ГАЛЕРЕЯ | Болельщики сборной Украины оккупировали площадь Вабадузе. Смотрите, как это было!

На главную площадь Таллинна вернулся футбол. В самом центре столицы на большом экране теперь покажу все оставшиеся матчи чемпионата Европы по футболу. Во вторник в 22:00 встречались сборные Украины и Швеции. Матч закончился уже за полночь, так как в основное время победителя определить не получилось. Уже под конец дополнительного времени, на 119 минуте, Украина забил гол и обеспечила себе попадание в 1/4 финала турнира. Это историческое событие для команды — так далеко она еще не проходила.