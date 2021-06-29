КАК ЭТО БЫЛО ! Украина вырвала победу у Швеции на последней минуте дополнительного времени и вышла в 1/4 финала Евро-2020

Минус: нестабильность. Украина все же проиграла два матча из трех и главное — в этих играх соперники действительно были сильнее. Команда заскочила в плей-офф благодаря везению, лишь по дополнительным показателям опередив Финляндию в рейтинге сборных, занявших третьи места.

Плюс: Андрей Шевченко ставит атакующий футбол (привет Станиславу Черчесову и его бесконечным забросам на Дзюбу). Даже в непростые моменты Украина комбинирует и как минимум пытается играть интересно. Так что матчи весело смотреть в любом случае. А нестандартные ходы в атаке делают Украину непредсказуемой для соперника. Кстати, по продвинутой статистике (xG) у команды Шевченко седьмой атакующий показатель на Евро. Сказался матч против Македонии, но все равно такой подход и такой результат достойны уважения.

Шведы — тоже непростой соперник, но давайте включим математику. Согласно букмекерским раскладам шансы Украины на победу — 44%. И это очень много, учитывая, что по предматчевым раскладам потолок команды Шевченко — первый раунд плей-офф. Но на деле она может запрыгнуть гораздо дальше.

Ответ на вопрос из заголовка: да! И начать стоит с того, что Украине невероятно повезло с раскладом. Третье место в группе С оказалось лучшим вариантом для плей-офф. Ведь вторая команда попала на Италию, а первая — на непростую Чехию, которая уже вынесла Нидерланды. Украина же вышла на Швецию, которая набрала 7 очков на групповом этапе.

Однако основные события матча развернулись в дополнительное время. Сначала шведы остались в меньшинстве - защитник Даниэльссон пошел прямой ногой в колено форварду украинцев Беседину и увидел перед собой красную карточку. А на последней минуте добавленного времени Артем Довбик головой забил свой первый гол за сборную и вывел команду в четвертьфинал чемпионата Европы, где подопечных Андрея Шевченко уже ждут англичане.

Основное время матча прошло в равной борьбе и завершилось вничью. На гол Зинченко шведы в концовке первого тайма ответили голом Форсберга. Несколько раз обе команды попадали в штангу.

Кто лидер сборной Украины?



Все знают защитника ”Ман Сити” Александра Зинченко, но на нем игра не замыкается. На групповом этапе он не был самым ярким игроком футболистом сборной. И извинялся после поражения от Австрии: ”Да, было много брака с нашей стороны, вопросов нет. Критику мы заслужили, потому что у нас была выигрышная позиция до игры, нас устраивала ничья, мы это прекрасно понимали, но никто не играл на ничью. Мы играли на победу, старались отдавать все силы, но это будет нам бесценным опытом. Весь стадион гнал нас вперёд, но мы не добыли нужного результата. Мне очень стыдно”.

Возможно, даже больше зависит от полузащитника ”Аталанты” Руслана Малиновского. На групповом этапе по остроте передач он уступал только суперзвезде сборной Бельгии Кевину де Брюйне. И именно Малиновский — ключевой футболист в атакующей карусели Андрея Шевченко.

Еще один лидер команды — Андрей Ярмоленко из английского ”Вест Хэма”. Капитан сборной Украины не выключается в ответственные моменты. И даже если что-то пойдет не так, он точно не сдастся и будет тащить команду до финального свистка.

Что говорит Шевченко?



Трезво оценивает успех Украины на Евро.

”Мы добились результата, и сейчас у нас развязаны руки. Все остальное будет большим бонусом для нас.

– Считаете матч со шведами важнейшим в своей тренерской карьере?

– Я думаю, что впереди у меня будут намного более важные матчи. Я надеюсь на это.

А что Швеция?

Возможно, недооценивает соперника. Вот цитата полузащитника Эмиля Форсберга.

”Хорошо, что нам досталась Украина. Но я не хочу сглазить нас, рассказывая, с кем лучше играть, и вылететь. Но Хорватия и Бельгия — эти названия действительно звучат по-другому.

У Украины есть топ-игроки вроде Ярмоленко и Зинченко. Эта команда опасно контратакует, играет в привлекательный футбол. Нам будет непросто. Но наша цель — пройти дальше”.

Каким будет матч?



Шведы — одна из самых дисциплинированных команд Евро, она почти не допускает проникающих передач и умеет гасить даже самые изобретательные атаки.

Скорее всего, шведы отдадут мяч Украине, которой придется мучительно искать подходы к чужим воротам, и будут готовы стрелять контратаками.

Это один из самых непредсказуемых матчей 1/8 финала (хотя, как оказалось, непредсказуемые почти все), математика это подтверждает.