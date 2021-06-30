"Паэский бомбист" Мярт Рингмаа впал в кому

Также оно отмечает, что ранее Рингмаа жаловался на эстонские тюрьмы, которые, по его словам, обустроены под нужны молодых, в то время как большая часть заключенных — люди в возрасте, поэтому само нахождение за решеткой вкупе с плохой медицинской помощью приводит к ухудшению их здоровья.