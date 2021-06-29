Во вторник на пляже Пирита 13-летняя девочка подняла на ноги полицию и береговую охрану

Во вторник, 29 июня, в 16:00 спасателям на воде G4S сообщили о том, что на пляже Пирита около 40 минут назад пропала девочка, которая пошла купаться и не вернулась. Бабушка ребенка позвонила в полицию. В сотрудничестве со спасателями на воде полицейские патрули приступили к поискам пропавшей.

Полиция искала ребенка на берегу, сотрудники G4S — на воде. Примерно через полчаса девочка сама вернулась к бабушке, и поиски прекратились.

Спасатели на воде призывают в случае каких-либо проблем, возникающих на пляже, в первую очередь обращаться к береговой охране. Для этого можно обратиться к спасателям на воде напрямую или позвонить в центр управления G4S по номеру 1911. Если будет необходимо вызвать полицию, спасатели сделают это сами. Береговая охрана уже находится на пляже, поэтому сможет помочь быстрее.

В этом сезоне около ста спасателей на воде G4S обеспечивают безопасность отдыхающих на 17 пляжах в Таллинне, Тарту, Пярну, Вильянди, Хаапсалу, Курессааре, Элва и Тырва.