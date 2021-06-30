Командующий войсками специального назначения США встретился с министром обороны Лаанетом

”Партнерство между войсками специального назначения Эстонии и США является долгосрочным и тесным. Находящийся с января этого года в Эстонии элемент штаба войск спецназа США позволит еще больше углубить и развить сотрудничество между войсками спецназа двух стран, организуя среди прочего и более сложные, чем до настоящего времени и высокоэффективные учения ”, — сказал министр обороны Лаанет и подтвердил, что Эстония и США активно ищут различные способы дальнейшей интенсификации совместной деятельности в будущем.

”Я благодарю министра обороны Калле Лаанета и командующего Силами обороны генерал-лейтенанта Мартина Херема, которые приняли нас и создали возможность обсудить возможности усиления способов защиты наших стран”, — сказал генерал Кларк.

Сотрудничество эстонско-американских войск специальных операций с годами увеличилось — признаком прочности двустороннего сотрудничества является выбор Эстонии в качестве страны пребывания элемента штаба Командования специальных операций США.

”Наши отношения с Эстонией чрезвычайно ценны, и наше сотрудничество вносит вклад в рост потенции сотрудничества, что, в свою очередь, делает Европу более безопасной”, — сказал Кларк. Он добавил, что Эстония является ключевым партнером США в регионе и играет важную роль как в поддержке выучки, осуществлении миссии НАТО по обеспечении воздушной безопасности, так и в области киберзащиты.

На встрече также обсуждалась обусловленная действиями России военная угроза.

”Сотрудничество между войсками специального назначения помогает увеличить наши способности на ранних этапах возможного кризиса, и, как мы знаем, именно первые часы и дни часто являются наиболее решающими”, — сказал Калле Лаанет. ”Конечно, знаково важным является и сотрудничество спецназа США с Кайтселийтом, что свидетельствует о широкой готовности Эстонии действовать сообща в конфликтах и предоставляет всем сторонам широкое восприятие противника”, — добавил Лаанет.