Нарва ввела еще два городских пособия — для пожилых и новорожденных
В соответствии с этими изменениями пособие на день рождение для пожилого человека в Нарве теперь будет выплачиваться в размере 25 евро по случаю 90-летия, 95-летия и 100-летия. Постановление определено, что Нарвская городская канцелярия контролирует, по меньшей мере один раз в месяц, не позднее, чем к 10 рабочему дню месяца, статистические данные и предоставляет списки пожилых людей Департаменту социальной помощи. Пособие выплачивается после предоставления получателем Департаменту социальной помощи номера расчетного счёта или при его отсутствии доставляется на дом. А пожилым людям, начиная с 75-летнего возраста, после проверки данных, отправляется поздравительная открытка по зарегистрированному в регистре народонаселения адресу.
Что касается пособия для новорождённого ребёнка, то принятое постановление определяет его как неденежный подарок. Для получения пособия не надо предоставлять ходатайство. Городская канцелярия проверяет необходимые данные и предоставляет список новорождённых Департаменту социальной помощи. Подарок новорожденному передаётся председателем Городского собрания и мэром города на торжественном приёме (который проводится в марте, июне, сентябре и декабре) законному представителю ребёнка. Постановления вступают в силу с 1 июля 2021 года.
В ходе обсуждения этого вопроса оппозиционный депутат Ирина Янович предложила увеличить сумму пособия для пожилых людей до 150 евро. Однако при этом не был указан источник таких больших выплат.
Эту поправку большинство депутатов Нарвы не поддержала, проголосовав за проект, предложенный Департаментом социальной помощи.
Пояснение директора Департамента Социальной помощи Нарвской городской управы Елены Васильевой:
”Таким образом, к списку дополнительных пособий Нарвы добавляется два пособия, то есть пособие на день рождение для пожилого человека и пособие для новорождённого ребёнка. Согласно Закону о местном самоуправлении, статья 22 часть 1 пункт 5, в исключительную компетенцию городского собрания входит установление порядка предоставления пособий и оказания услуг, финансируемых из волостного или городского бюджета.
На основании вышеперечисленного Департамент социальной помощи и ходатайствовал о внесении изменений в постановление №10 Нарвского городского собрания от 21.04.2016 г. ”Порядок выплаты дополнительных социальных пособий в городе Нарве”.
Размер пособий определялся возможностями бюджета нашего департамента, которые ограничены. При улучшении ситуации этот размер можно будет изменить в сторону увеличения”.
Комментарий председателя Нарвского городского собрания Татьяны Стольфат:
”Таким образом, в Нарве был сделан еще один шаг в сторону усиления социальной поддержки. Важно, что в городе обращается внимание на такие целевые группы. И пусть сейчас, исходя из финансовых возможностей, не очень велика помощь из городского бюджета данным категориям горожан, но главное, что такие решения Городского собрания и фракции ”Кеск” позволяют стратегически определить направления движения города в сторону заботы и внимания к своим жителям”.