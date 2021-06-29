Нарва ввела еще два городских пособия — для пожилых и новорожденных

В соответствии с этими изменениями пособие на день рождение для пожилого человека в Нарве теперь будет выплачиваться в размере 25 евро по случаю 90-летия, 95-летия и 100-летия. Постановление определено, что Нарвская городская канцелярия контролирует, по меньшей мере один раз в месяц, не позднее, чем к 10 рабочему дню месяца, статистические данные и предоставляет списки пожилых людей Департаменту социальной помощи. Пособие выплачивается после предоставления получателем Департаменту социальной помощи номера расчетного счёта или при его отсутствии доставляется на дом. А пожилым людям, начиная с 75-летнего возраста, после проверки данных, отправляется поздравительная открытка по зарегистрированному в регистре народонаселения адресу.

Что касается пособия для новорождённого ребёнка, то принятое постановление определяет его как неденежный подарок. Для получения пособия не надо предоставлять ходатайство. Городская канцелярия проверяет необходимые данные и предоставляет список новорождённых Департаменту социальной помощи. Подарок новорожденному передаётся председателем Городского собрания и мэром города на торжественном приёме (который проводится в марте, июне, сентябре и декабре) законному представителю ребёнка. Постановления вступают в силу с 1 июля 2021 года.

В ходе обсуждения этого вопроса оппозиционный депутат Ирина Янович предложила увеличить сумму пособия для пожилых людей до 150 евро. Однако при этом не был указан источник таких больших выплат.

Эту поправку большинство депутатов Нарвы не поддержала, проголосовав за проект, предложенный Департаментом социальной помощи.

Пояснение директора Департамента Социальной помощи Нарвской городской управы Елены Васильевой: