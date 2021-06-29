29.06.2021, 16:39
Таллиннский "Бермудский треугольник" доставляет полиции все больше хлопот. Хозяева заведений вынуждены принять тяжелое решение(4)
Taavi Sepp
Как мы уже сообщали, теплая погода и смягчение коронавирусных ограничений влекут людей на улицу, особой популярностью нынче пользуется район Теллискиви и припортовый квартал Ноблесснера. Первый уже окрестили новым "Бермудским треугольником. По данным полиции, число вызовов туда в этом году по сравнению с ситуацией двухлетней давности увеличилось пятикратно.
Если в 2019 году полиция в период с 1 мая по 28 июня выезжала по вызовам в творческий городок Теллискиви четыре раза, годом позже — шесть раз, то в этом году уже 33. При этом число случаев насилия возросло с 2 в 2020 году до 13. Причем в трех случаях пришлось возбуждать уголовные дела о нанесении телесных повреждений.
По словам начальника патрульной службы Кесклинна Таави Кирсса, как правило полиции приходится заниматься людьми, перебравшими алкоголя — в нетрезвом состоянии человек часто становится более конфликтным.
"Тамошние увеселительные заведения решили, что лучшим способом обуздать шумные летние гуляния — закрываться в выходные дни в полночь", — сказал Кирсс.