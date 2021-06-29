Урмас Рейнсалу потребовал от правительства ответа: почему иммунизация затягивается, а в хранении вакцин царит бардак?

"Правительство поставило целью вакцинировать к концу первой недели мая 80% жителей в возрасте старше 80 лет. Смогли дойти только до 58%.

Представители правительства обещали в комиссии по контролю бюджета, что с пожилыми людьми будут связываться лично, а в случае проблем с подвижностью вакцинируемых прививки будут организованы на дому. За два месяца показатель вакцинации среди пожилых вырос… на 4 процента, то есть до 62%.

Спал темп вакцинации и остальных людей. Мы начинали в числе лидеров в Европе, а теперь находимся в последней трети.

Что происходит? Огромные запасы вакцины лежат на складе. Сейчас испортились десятки тысяч доз. Неважно, предназначены они были для жителей Эстонии или граждан других стран. За доступностью вакцин стоят человеческие жизни. Поэтому нужно оценивать массовую порчу вакцин не в деньгах, а человеческим здоровьем.

Непонятное безразличие проявляется и в неспособности ввести при распространении более опасных штаммов обязанность тестирования при въезде в Эстони. Я представил соответствующий законопроект еще в январе, но из правительства ответили, что это якобы противоречит конституции. Это правило ввели почти все страны Европы, и эти государства не какие-то деспотии, а демократические страны.

Кто за это отвечает? Ответственного определила премьер-министр Кая Каллас, отвечая на мой вопрос: в Эстонии за вакцинацию отвечает Танель Кийк. Министр здоровья не должен перекладывать ответственность на подчиненных, а дать четкий ответ: по какой причине вакцинация затягивается и в хранении вакцины царит бардак?

Правительство должно быстро собраться и дать ответы на вышеприведенные вопросы.

Складывается такое впечатление, что своим бездействием в летний зной мы теряем драгоценное время, а осень приближается", — отмечает Рейнсалу в газете Eesti Päevaleht.

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