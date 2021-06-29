Полиция советует подавать ходатайства о документах в бюро самообслуживания

По словам руководителя столичных бюро обслуживания Тийны Реккаро, в летний период бюро посещает больше клиентов, из-за чего значительно выросло время ожидания в т.н. живой очереди.

"Чтобы не тратить время в очереди, советуем подать ходатайство по интернету в бюро самообслуживания. Это можно сделать всего за несколько минут в своем компьютере или смартфоне по адресу iseteenidus.politsei.ee," — говорит Реккаро.

В Таллинне и Тарту каждый второй человек подает ходатайство о документах в бюро самообслуживания, а в Ида-Вирумаа, Валга, Выру и Пылва — каждый четвертый.

Подать ходатайство можно как о получении документов гражданина Эстонии, так и неграждан, если имеется отвечающее требованиям фото и в базе данные есть ваши отпечатки пальцев не старше шести лет. Если нет фотографии или отпечатки пальцев даны более шести лет назад, то в дигикиоске бюро обслуживания можно сделать новую фотографию, сдать отпечатки пальцев и поставить новую подпись, а все остальное оформить уже дома в удобное для себя время. В бюро самообслуживания госпошлина на документы гражданина Эстонии меньше.

Реккаро напоминает также, что не следует оставлять обновление документа на последний момент, если человек планирует отдых за рубежом, так как при подаче ходатайства о документе в обычном порядке на изготовление документа уходит до 30 дней.

"Если документ нужен быстрее, надо сразу подавать ходатайство о получении документа в срочном порядке, не надеясь, что документ в обычном порядке будет готов быстрее. В срочном порядке ID-карту можно получить за пять рабочих дней, а паспорт за два рабочий дня", — говорит Тийна Реккаро.

Для получения готового документа полиция советует забронировать время заранее по адресу broneering.politsei.ee, таким образом не надо ждать в очереди.