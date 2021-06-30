30.06.2021, 09:50
Самый высокий отель Эстонии потерпел из-за коронавируса колоссальные убытки
Foto: Andres Putting
Крупные отели столицы в свете коронакризиса оказалась в крайне невыгодном положении. Ярким примером этого является Swissotel Tallinn, который в 2020 году потерпел большие убытки, в результате чего на помощь пришлось призвать материнскую компанию.
Если еще в 2019 году оборот Swissotel составил 11,2 млн евро (а годом ранее и того больше), то в 2020 году он упал до 3,3 млн. До этого прибыль варьировалась между 300 000 и 400 000 евро, но в год эпидемии коронавируса она превратилась в 2,43 млн евро.
Уставной капитал эстонской компании вышел в минус и материнское предприятие было вынуждено прийти на помощь, инвестировав в марте 2021 года дополнительно 747 000 евро. Кроме того, был предоставлен кредит в размере 1,6 млн евро. Количество сотрудников в прошлом году уменьшилось с 173 до 137 человек.
Что станет со Swissotel Estonia OÜ 2021 году, руководство прогнозировать не берется, поскольку многое зависит от ограничений в Эстонии и во всем мире.