Tallink сдал два парома в аренду на средиземноморские маршруты

Суда будут курсировать на летних маршрутах из Марокко во Францию и Италию, передает rus.err.ee.

Victoria I покинул Эстонию 28 июня, а Romantika отправится следом 5 июля. Ранее Victoria I курсировал на маршруте Таллинн-Стокгольм, а Romantika — Стокгольм-Рига.

Суда отправились в порт Танжер на севере Марокко и вернутся в Таллинн в октябре.

Последний раз паромы эстонской компании фрахтовались для работы в Средиземном море десять лет назад на короткие периоды.

"Поскольку договор фрахта краткосрочный — на сто дней, то у наших команд и судов будет на сто дней работа, которой в противном случае у них бы не было", — прокомментировал соглашение председатель правления Tallink Grupp Пааво Ныгене.