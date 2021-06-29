Кальюлайд во время визита в США провозгласила Закон о единой базе данных ABIS

Соответствующий указ глава государства подписала 28 июня в Нью-Йорке.

Во вторник через пресс-службу президентской канцелярии глава государства заявила, что упомянутый закон не противоречит Конституции ЭР.

В Рийгикогу во время заключительного чтения 15 июня за закон проголосовали 56 депутатов, 38 были против.

Cторонники принятия закона утверждают, что это поможет укрепить внутреннюю безопасность, противники же заявляют, что данные могут стать доступными не только эстонским спецслужбам.

В роли яростных противников закона выступали представители EKRE, которые ранее заявляли о готовности обжаловать его в суде.